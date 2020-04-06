وزير البترول يعتمد نتائج أعمال «الحفر المصرية» لعام 2019

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تمصير الشركة المصرية للحفر وامتلاك الدولة لها بالكامل قرار استراتيجي دعّمته الثقة الكاملة فى الكوادر البترولية المصرية، وما تملكه من خبرات متراكمة، مؤكدًا أهمية استمرار التشغيل وفق الاشتراطات والمعايير العالمية ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية، وكذلك الكوادر البترولية العاملة على تلك الأجهزة لدعم خطط زيادة أنْصبتها في مجال الحفر والمنافسة بقوة على المناقصات المطروحة للحفر داخل مصر والتوسع خارجها.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وأسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.أكد وزير البترول أهمية الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بقرار تخصيص مهندس متخصص في مجال السلامة على كل جهاز حفر تابع للشركة، لافتًا إلى أن العام الحالي استثنائى فى ظل انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها على عائدات الشركة، وهو ما يتطلب وجود خطة مرنة تتسم بتحقيق الموائمة والتوازن فى مواجهة التحديات وتعظيم العائدات لمواجهة التباطؤ المحتمل لتشغيل الحفارات، وتتضمن بدائلًا غير تقليدية تدعم استمرار التشغيل والعمل على تخفيض النفقات.من ناحيته، عرض المهندس أسامة كامل، رئيس الشركة مؤشرات نتائج الأعمال خلال 2019، موضّحًا امتلاكها 70 جهاز تعمل في مجال الحفر البرى والبحرى وصيانة الآبار البرية والبحرية وأنها تستحوذ على 60% من سوق الحفر البرى و34% من سوق صيانة الآبار البرية وكذلك 25% من سوق الحفر البحرى داخل مصر، وأن العام الماضى شهد انضمام جهازى حفر برى وبحرى جديدين للعمل فى مشروعات الشركة بالسّعودية وزيادة عدد حفّاراتها العاملة هناك إلى 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية، كما أنها نجحت في تسجيل لدى شركة نفط الكويت مما يمكنها من المنافسة بقوة على المناقصات التي تطرحها الشركة الكويتية.