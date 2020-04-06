أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 9 إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية والإجمالي 246 إصابة.وكان أصدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، الأحد الماضي، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه بموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26 أبريل 2010.