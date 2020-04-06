إندونيسيا تبيع سندات لتمويل الإغاثة من أزمة كورونا

أقدمت إندونيسيا على بيع سندات في إطار تدابير إغاثة مالية من أجل مواجهة أزمة كورونا، مع ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس بها إلى أعلى مستوى في آسيا بعد الصين.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع أن الدولة ربما تعلن عن تسعير للسندات في وقت لاحق اليوم الإثنين، وسوف يكون بيع السندات اختبارا لثقة المستثمرين، وسط معاناة إندونيسيا مثل دول أخرى حول العالم من أجل احتواء الأزمة الصحية.وتتمحور مخاوف خاصة في السوق الناشئة حول البنية التحتية الصحية وخطر تدهور معدلات الدين وسط التراجع العالمي.وتراجعت العملة الإندونيسية (الروبية) بنسبة 16% حتى الآن هذا العام، وهو التراجع الأكثر حدة بالنسبة للعملات الأسيوية الأخرى.ويزيد هذا من المخاوف إزاء ارتفاع مدفوعات خدمة الدين بالدولار.