صرف إعانات شهرية لمتضرري الزرايب لحين تسليم مساكنهم

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أهمية استمرار الوزارات المعنية بصرف مبالغ الإعاشة والسكن شهريًا للمتضررين من سكان منطقة الزرايب في 15 مايو لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين خلال عام.وأشار "شعراوي" -في بيان اليوم الإثنين- إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم واستكمال التدخلات التي تقوم بها الحكومة لسكان تلك المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة، لافتًا إلى أهمية تعاون الجميع لدعم قائمة الاحتياجات اللازمة للمتضررين سواء كانت إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بمتابعة هذا الشأن مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.وشدد "شعراوى" على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها فيما يخص الإجراءات المطلوبة من كل وزارة لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحل تلك المشكلة بصورة مستدامة ونهائية.وأضاف الوزير أن الدولة تتعامل مع تلك المنطقة باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة التى يتم تطويرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إحداث نقلة نوعية وحضارية لسكانها، ودمجهم فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتحويل العمل بشكل رسمى وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص.