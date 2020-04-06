رئيس البرلمان الكويتي: أزمة كورونا كشفت عن بشاعة تجار الإقامات

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات في الكويت.وأضاف الغانم– في تصريحات للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي، اليوم الإثنين– أن التكدس السكاني في بعض المناطق، وترك العمالة الهامشية في الشارع، لا يكون إلا بوجود متواطئ وتاجر إقامات.وطالب الغانم الحكومة الكويتية بتحميل تجار الإقامات، الذين يتاجرون بالبشر، وِزْر كل ما يحدث من ظلم الآن، وأن تحملهم أيضًا تكلفة إيجاد مخيمات أو معسكرات أو حلول بديلة، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.