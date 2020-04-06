لجنة لتقييم مستحقي الوحدات السكنية بمنطقة الزرايب

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والداخلية لمراجعة أعداد المستحقين للوحدات السكنية، من المتضررين من منطقة الزرايب في 15 مايو، لعدم دخول أي أشخاص غير مستحقين، على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال الأسبوع الجارى بمشاركة ممثلى الكنيسة وبعض السكان.وأشار الوزير -خلال لقاء مع وزراء الإسكان، والبيئة، والتضامن، اليوم الإثنين- إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة ستقوم بإعداد آلية عملية لدمج جامعى المخلفات من مواطني تلك المنطقة لتكوين شركات أو جمعيات أهلية للعمل فى المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، موضحا أنه من المقرر أن يتم عرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة على السيد رئيس الجمهورية.