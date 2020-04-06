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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف منير: هكذا أقضي وقتي في فترة العزل المنزلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:56 ص
شريف منير
شريف منير
دعاء عبد المقصود
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قال الفنان شريف منير، إنه يواصل عمله بشكل طبيعي ويحاول قدر المستطاع البقاء في المنزل في الأوقات التي لا يوجد فيها تصوير، مؤكدًا أنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل "ونحب تاني ليه" أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وليس لديه وقت لمراجعة مشاهده بالمسلسل، الذي يقوم صناع العمل بمواصلة تصويره للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

وأضاف شريف منير، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يحرص على دخول المطبخ وعمل أكلات جديدة في وقت فراغه كالمعتاد كما يقوم بعزف الدرامز والقراءة ومشاهدة الأعمال الفنية الجديدة على المنصات الإلكترونية.

وأكد أنه يخصص بعض وقته في العزل المنزلي بالتواصل مع أفراد عائلته وأقاربه "أون لاين"، مشيرًا إلى أنه يتابع الأخبار بصفة مستمرة لمعرفة آخر المستجدات عن فيروس كورونا.

وذكر أنه دائم التواصل مع الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحهم بالالتزام بالمنزل لاجتياز هذه المرحلة الصعبة وعودة الحياة لطبيعتها.

ووجه شريف منير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الحكومة المصرية والأطباء وكل فئات المجتمع التي تتصدي وتحارب هذا الفيروس.

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