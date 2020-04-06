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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: تنفيذ 85% من مستهدفات الخطة الاستثمارية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:59 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

واستعرض الدكتور أحمد بهاءالدين رئيس قطاع مياة النيل الموقف المائى للعام الحالى وحجم المياه المتوقع ورودها إلى آخر يوليو ٢٠٢٠، كما استعرض السيناريوهات التى تم إعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المالى القادم اعتبارا من أغسطس ٢٠٢٠، وذلك فى الحالات المختلفة للفيضان وطبقًا للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ المختلفة.

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف، حيث تم تنفيذ ٨٥% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.

كما تم استعراض موقف التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقف اتفاقيات التعاون لأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٨، حيث وجه الوزير بتوجيه تلك المخصصات في دعم برامج التحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.

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