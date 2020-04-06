بريطانيا: جونسون ما زال في المستشفى بأعراض كورونا

قال مصدر حكومي بريطاني إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد 10 أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة.وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى"، كما قضى الليل في المستشفى.ونقل جونسون إلى المستشفى الليلة الماضية لأنه ما زال مصابا بارتفاع في درجة حرارته وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.