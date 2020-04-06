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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تايوان تحث السياح على انتهاج التباعد الاجتماعي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:45 ص
تايوان
تايوان
وكالات
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حثت تايوان اليوم الاثنين، الأشخاص الذين زاروا مناطق الجذب السياحي المزدحمة خلال فترة مهرجان شعبي نظم الأسبوع الماضي على انتهاج بعض تدابير مكافحة الأمراض لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويطلب من هؤلاء الأشخاص، ولمدة 14 يوما، تقليل الوقت الذي يقضونه في الخارج وارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة، وفحص درجة حرارة أجسامهم مرتين يوميًا، وفقًا لمركز قيادة التعامل مع الوباء.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية تشين شي شونج، في مؤتمر صحفي "وتحديدا، لا يجب عليهم الذهاب إلى المكاتب والمدارس والمستشفيات على وجه الخصوص إذا ظهرت بعض الأعراض" وحثهم على الاتصال مباشرة بالخط الساخن لرصد الوباء.

وتم نصح المواطنين في تايوان بانتهاج التباعد الاجتماعي والبقاء بعيدا من بعضهم البعض لمسافة واحد ونصف متر على الأقل أثناء وجودهم في الأماكن المغلقة وعلى بعد متر واحد أثناء وجودهم في الأماكن المفتوحة.

وعلى الرغم من ذلك، سافر ملايين الأشخاص عبر أنحاء الجزيرة خلال مهرجان تقليدي، وهو مهرجان كنس المقابر الذي يستمر أربعة أيام، والذي انتهى يوم الأحد الماضي.

وزار عدد من الناس مناطق الجذب السياحي المحلية على الرغم من الوباء.

يشار إلى أنه حتى اليوم الاثنين، سجلت تايوان 373 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد 19، من بينهم خمس حالات وفاة.

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