التطعيم ضد كورونا.. بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي

قال بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى وضعها الطبيعي بالكامل إلا عندما يتوفر لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، ومن غير المتوقع أن يتوفر لقاح ضد الفيروس قبل العام المقبل.وقال جيتس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإذاعية الأمريكية الأحد، إن هناك حاجة إلى العمل بسرعة على تطوير لقاح جديد لانتاج "مليارات الجرعات" في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ستكون قادرة على مكافحة الفيروس عاجلًا أم آجلًا، لكن الفيروس يجب هزيمته عالميًا.وتابع جيتس "أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها حقا حتى يكون لدينا لقاح يصل، في الأساس، إلى جميع أنحاء العالم".يشار إلى أن جيتس دعا الحكومة الأمريكية يوم الخميس إلى البدء في بناء المصانع لأحدث اللقاحات المتطورة الواعدة لمكافحة الفيروس.