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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: اجتماع لجنة خاصة بفيروس كورونا اليوم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:39 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت صحيفة نيكي اليومية التجارية إن اللجنة الاستشارية للحكومة اليابانية بشأن تفشي فيروس كورونا ستجتمع اليوم الإثنين، استعدادا لإعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ.

وكانت صحيفة يوميوري، قد قالت إن آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا غدا الثلاثاء في الوقت الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو ألف حالة، مضيفا أنه من المرجح أن يعلن آبي عن خططه اليوم الإثنين لإعلان حالة الطوارئ.

وتزايد الضغط على الحكومة كي تقوم بهذه الخطوة في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة الإصابات على الرغم من بطئها بالمقارنة مع دول أكثر تضررا في مناطق مختلفة من العالم.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد.

وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 3500 شخص بكورونا إضافة إلى وفاة 85 آخرين في اليابان.

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