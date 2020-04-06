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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهدد بفرض «رسومًا ضخمة» على واردات النفط

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه سيفرض "رسوما ضخمة جدا" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط، كما هي ولكنه أضاف أنه لا يتوقع إنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما.

وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن الظروف التي سيفرض فيها هذه الرسوم قال "إذا استمرت أسعار النفط كما هي..سأفعل ذلك.. نعم رسوم ضخمة جدا".

وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقل كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.

وقال ترامب من قبل إنه يتوقع توصل البلدين إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 15 مليون برميل يوميا. ولم يؤكد أي من البلدين تصريحاته ولكن ترامب يتوقع أنه يمكن تفادي فرض رسوم، مضيفا "سأستخدم التعريفات إذا اضطررت لذلك. ولكن لا أعتقد إنه سيتعين على ذلك لأن الروس لن يستفيدوا من ذلك ولن تستفيد السعودية من ذلك.،النفط والغاز مصادر الدخل الرئيسية لهما ولذلك من الواضح أنه أمر سيء جدا بالنسبة لهما".

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