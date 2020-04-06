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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ 10284

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:28 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الاثنين إلى 10284 حالة، وسط اكتشاف حالات واردة من الخارج وحالات الاصابة بصورة جماعية في العاصمة سول وضواحيها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ47 حالة خلال الأربع والعشرين السابقة.

وجاء انخفاض المعدل اليومي للمصابين الجدد الى أقل من عتبة الخمسين لأول مرة منذ يوم 20 من شباطفبراير، اي منذ 46 يوما.

وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الأن 186، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 6598 شخصا حتى اليوم، بزيادة 135 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

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