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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:25 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 429.38 نقطة أو ما يعادل 2.40% ليصل إلى 18249.57 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 24.40 نقطة، أو 1.84%، ليصل إلى 1349.53 نقطة.

وصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء منتصف الشهر الماضي.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 1138.95 نقطة أو ما يعادل 6.74%، ليصل إلى 18026.73 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39.65 نقطة، أو3.07%، ليصل إلى 1331.66 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء منصف الشهر الماشي.

وصعد نيكي 4.04% إلى 17569.37 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.69% إلى 1326.72 نقطة.

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