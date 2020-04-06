مكلارين: يجب أن تتغير «فورمولا 1» من أجل البقاء

قال زاك براون رئيس مكلارين، إن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات "في موقف ضعيف جدا" بسبب أزمة فيروس كورونا وتواجه مخاطر فقدان بعض الفرق العشرة إذا لم تحدث تغييرات كبيرة في اللعبة.ولم يبدأ الموسم بعد وتم إلغاء سباقين، أحدهما السباق الأشهر في موناكو في مايو، بينما تأجلت ستة سباقات حتى الآن.وأجرت فورمولا 1 بالفعل بعض التغييرات، منها تأجيل تغييرات جذرية في القواعد الفنية من 2021 وحتى 2022، والاتفاق على استخدام الفرق لنفس السيارات في العام المقبل لكن براون يريد المزيد.وقال المسؤول الأمريكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هل أتوقع، خلال ما يحدث الآن في العالم إذا لم نقم بالتصدي للموقف بجدية كبيرة، اختفاء فريقين؟ نعم"، مضيفا "في الواقع، أتوقع اختفاء أربعة فرق إذا لم يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح".وقال براون إن الموقف الاقتصادي والصحي يعني أنه لا يمكن افتراض أن أي شخص سيتدخل وسيستحوذ على الفرق المتعثرة، ولا أعتقد أن التوقيت يمكن أن يكون أسوأ من ذلك وفقا لتلك وجهة النظر. لذا أعتقد أن فورمولا 1 في موقف ضعيف جدا حاليا".وأصبح مكلارين الأسبوع الماضي أول فريق يمنح إجازة مؤقتة للعاملين بينما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبطولة فورمولا 1 إلى سلبية من إيجابية.ومن المنتظر أن يتناقش مسؤولو الفرق بخصوص خطط تخفيض التكاليف خلال اتصال يوم الاثنين، كما ستجرى مناقشات حول المزيد من التأجيل للقواعد الفنية حتى 2023.