توجيهات السيسي وجهود مواجهة كورونا يتصدران اهتمامات الصحف

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأبرزت صحيفة "الأهرام"، توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص معهد الأورام، فتحت عنوان "السيسي: حصر المخالطين لحالات كورونا الإيجابية.. فحص طبي لجميع العاملين والمرضى بمعهد الأورام"، تناولت الصحيفة توجيهات الرئيس للحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر جميع المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لجميع الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج، في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس.وجدد الرئيس التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد.وفي السياق ذاته، لفتت "الأهرام" إلى تأكيد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، أن عمليات تعقيم وتطهير معهد الأورام مستمرة وتتم مرتين يوميا: صباحا ومساء؛ لمنع انتشار فيروس كورونا داخله، والبدء في استقبال الحالات العاجلة والطارئة في العيادات الخارجية غدا.وأشارت الصحيفة إلى إعلان الخشت أن جامعة القاهرة اتفقت مع وزارة الصحة، على تخصيص مستشفى الشيخ زايد التابع للوزارة بمنشأة ناصر، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بمستشفيات الجامعة، على أن تتولى جامعة القاهرة إدارة المستشفى طبيا من خلال أطقم تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات الجامعة.وتحت عنوان "الرئيس يتفقد نماذج تجهيزات ومعدات مطورة لمواجهة وباء كورونا"، ألقت الصحيفة الضوء على تفقد الرئيس السيسي أمس، بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من القوات المسلحة، في إطار دعمها القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وفي إطار التعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا، أبرزت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون التعاون لمواجهة فيروس كورونا"، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي بحث خلاله الجانبان سبل التعاون المشترك إزاء أزمة الوباء العالمي.وتناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية، بناء على ما تم مناقشته مساء الجمعة الماضية خلال القمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الإفريقية.وأضاف راضي أن الاتصال تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.وتحت عنوان "مدبولي: صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار (شهادة الضرائب)"، أبرزت صحيفة "الأخبار"، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل وفق هدف رئيسي هو الاستقرار على الخطط والإجراءات التي يجب تبنيها لمواجهة المستجدات الحالية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتجارة والصناعة نيفين جامع.ونقلت الصحيفة تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد بأن اللجنة وافقت على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة، التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل أول يوليو الماضي، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه في هذا الصدد، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الصرف الفوري لتلك المساندة الخاصة بهذه الشركات، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره السلبية.وفي ملف التعليم، وتحت عنوان "انطلاق الامتحان الإلكتروني التجريبي لأولى ثانوي.. أسئلة العربي أسعدت الطلاب ولا مشاكل في الوصول للمنصة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن بداية امتحانات الصف الأول الثانوي شهدت حالة من الرضا بين الطلاب وأولياء الأمور؛ لسهولة مستوى أسئلة اختبارات اللغة العربية، وتمكن دخول الطلاب على المنصة الإليكترونية بلا مشاكل تذكر، إلا فيما ندر، كما يحصل الطلاب على نتائج إجاباتهم فور انتهاء التصحيح إليكترونيا بإرسالها لهم على التابلت مع تصحيح الإجابات الخاطئة دون أي تدخل بشري.