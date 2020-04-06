الأنبا تكلا يلتقى الأقباط عبر البث المباشر.. اليوم

يلتقي الأنبا تكلا أسقف دشنا؛ مساء اليوم الإثنين، الأقباط عبر البث المباشر.واجتمعت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقرر المجمع المقدس برئاسة البابا التبرع بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.كما وجهت الكنيسة الأرثوذكسية مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني.وحث المجمع على استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية ومشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.