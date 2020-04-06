نتائج مواجهات الليلة الثانية لـ WrestleMania

بدأت الليلة الثانية من فعاليات بطولة راسلمينيا 36 WrestleMania، والتي تقام على مدار يومين بدلا من يوم واحد، حيث تتم لأول مرة في تاريخها بدون جمهور، كإجراء احترازي تفاديًا لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.وانطلق العرض بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية من صباح الإثنين بتوقيت مكة المكرمة الواحدة بتوقيت القاهرة، والذي بدأ بفقرة تقديمية عن البطولة ثم بدأت اللقاءات بمباراة بين ليف مورجان ونتاليا.نتائج مواجهات WrestleManiaوفي أول لقاءات اليوم افتتحت ليف مروجان انتصارات الليلة الثانية من راسليمنيا 36 وذلك بعد فوزها على النجمة نتاليا.وتمكن برون سترومان من تحقيق لقب wwe بعد فوزه على جولدبرج، كما فاز كيفن أوينز على سيث روليز زين بعد تنفيذ قفزة انتحارية.وعلى عادته، لم يتخل الأسطورة أندرتيكر عن عنصر الإثارة في مبارياته، فبعد أن فاز على أي جي ستايلر، أطاح به من فوق أحد المباني وجره لأحد الحفر ودفنه بالأتربة.فيما حقق إيدج فوزا غاليا على راندي أورتن بعد مباراة آخر رجل واقف، حيث شهدت استخدام الكثير من الكراسي والطاولات ونجح إيدج في حسم المباراة في النهاية، مستخدمًا خبرته.القنوات الناقلة لـ WrestleManiaوأعلن الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة «WWE» عرض البطولة عبر شبكة WWE Network المشفرة، والتي يتم مشاهدتها باشتراك شهري، أو عبر الإنترنت.وتمكن المشاهدون من متابعة المباريات عبر قناة CBS Sports التي تملك الحقوق الحصرية للنقل التليفزيوني للعرض على مدار اليومين.