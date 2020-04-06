رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزوجا 50 عامًا.. وأنهى كورونا حياتهما فى 6 دقائق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:43 ص
جريدة الدستور
طباعة
قبل أسابيع قليلة كان الزوجان ستيوارت وأدريان بيكر يعيشان حياة هادئة في صحة جيدة، لكن كل شئ تبدل بعد الإصابة بفيروس كورونا، ثم انتهت القصة الجميلة التي استمرت نصف قرن بشكل مأساوي لا يصدق، وخلال 6 دقائق.

لم ينفصل ستيوارت وأدريان أبدًا منذ تزوجا قبل 51 عامًا، وقد عاشا مؤخرًا في بوينتون بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، ورغم بلوغهما سن التقاعد قبل سنوات، لم يكن أي منهما يعاني من مشكلات صحية خطيرة، لكنهما، في منتصف مارس الماضي، باتا يشعران بالمرض حيث أصابتهما أعراض فيروس كورونا الخطير.

والأحد، كشف نجلهما بودي بيكر، إنهما توفيا، الواحد تلو الآخر، بفارق 5 دقائق، وذلك من جراء مضاعفات كوفيد- 19، حيث كان ستيوارت في الرابعة والسبعين من العمر، بينما تصغره أدريان بعامين فحسب.

الابن، المتماسك رغم الفاجعة، أكد في تصريحات نقلها موقع «سي إن إن» خطورة الجائحة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بـ«عدو البشرية»، وذلك في مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع على «تويتر».

كما حث الناس على الاهتمام بالضوابط الاحترازية، وتوصيات البقاء في المنزل للوقاية من الفيروس.

وقال بيكر: «حتى تلامسك أو تلامس شخصًا تعرفه أو تسمع قصة ما، تشعر نوعًا ما بالابتعاد عنها (الخطورة) آمل أن (يتعظ الآخرون) وألا يذهب والداي دون جدوى».

وقال بيكر في تصريحات لـ«سي إن إن»، إن والديه زارا الطبيب قبل نحو 3 أسابيع بعدما شعرا أنهما ليسا في حالة صحية جيدة، لتتم إعادتهما مجددًا إلى المنزل.

ولكن، وبعد بضعة أيام، لم تتحسن الأعراض، فطلب الطبيب أن يذهبا إلى المستشفى، ثم أن يخضعا للحجر الصحي حتى تتحسن حالتهما.

وكشف النجل أن حالة الوالدين راحت تتبدل منذ ذلك الحين، ولكن دون تحسن واضح، قبل أن تبدأ في التدهور فجأة ليدخلا المستشفى مجددًا حتى تطورت الإصابة إلى وفاة الإثنين، وبفارق 6 دقائق لتنتهي قصة الحب والزواج الطويلة بطريقة مؤسفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل قوت القلوب الحلقة 12 الليلة والقنوات الناقلة له

تفاصيل أول مشروع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج المطاط الصناعي

«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة (فيديو)

لأول مرة.. إصابة نمر فى حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

لتكريم المراسلين..."نشرة أخبار الميديا" تطلق مبادرة #بروفايلمراسل..#شكرامراسل

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

لصالح الفنانين المتضررين من «كورونا».. «التشكيليين» تطلق «من أجل نقابتنا»

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة