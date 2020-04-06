أمريكا تسجل 1200 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة، خلال 24 ساعة، من جراء فيروس «كورونا» المستجد.وفي وقت سابق، أعلنت أمريكا، أمس الأحد، تسجيل 1340 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8053.ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.وكشفت ولاية نيويورك، وهي أكثر الولايات المتضررة من الفيروس، أمس الأحد، لأول مرة منذ أسبوع، تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.