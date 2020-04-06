ترامب: أمل جديد للاستقرار فى أزمة «كورونا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك أمل جديد في استقرار الأوضاع بالبلاد، في ظل أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والذي أودى بحياة الآلاف بالولايات المتحدة.وتحدث «ترامب»، خلال مؤتمره الصحفي منذ قليل، آمال جديدة في أن ترى الولايات المتحدة «استقرارا» في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك: «ربما تكون هذه علامة طيبة، بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق».وكشف أن أحدث البيانات تشير إلى أن ما توقعناه بالنسبة لأعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا ربما كان «أقصى تقدير».وأعلنت نيويورك، الأحد، لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.