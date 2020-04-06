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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يستوعب الطلاب المحاضرات أون لاين؟.. وزير التعليم يُجيب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:14 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المشكلة التي حدثت في الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي مشكلة تقنية بسيطة للغاية تم إصلاحها في أول ساعة وانتهت تماما، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا من قبل الطلاب بالمنظومة التعليمية الجديدة.

وعلق وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، على ما تردد عن عدم قدرة الطلاب على الاستيعاب من المحاضرات "الأون لاين" قائلًا: "سنرد بالأرقام، ومعتقدش ده حصل"، موضحًا أن 48 مليون طالب دخلوا على منظومة المكتبة الإلكترونية، والوزارة لديها أسمائهم.

كما أوضح أن 2% فقط لم يؤدوا الامتحانات الخاصة بـ"التابلت" أمس الأحد من طلاب الصف الأول الثانوي أو لم يرسلوا نتائجهم، مشيرًا إلى أن الامتحان اختياري وليس إجباري.

وأشار إلى أن المنظومة التعليمية تسمح بمعرفة مكان الطالب وتستطيع أن ترى الطالب، متابعًا: "إحنا نقدر نشوف الجمهورية كلها وهي بـ تمتحن ".

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- الفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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