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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تطلق «معًا لخطاب دينى مستنير» وتكثف رسائلها الدعوية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:42 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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تطلق وزارة الأوقاف مبادرتها تحت عنوان "معًا لخطاب ديني مستنير" مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية ومن خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.

يأتي ذلك فى إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع والحفاظ على الثوابت الشرعية فى ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح، وأيضًا في إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وأكدت وزارة الأوقاف على استعدادها الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا وتحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن يكون منسقًا عامًا للمبادرة، ويعاونه فى ذلك فريق من شباب علماء الوزارة.

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