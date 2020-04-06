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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«شوقي» عن الامتحانات التجريبية: «سعيد بأولادنا فوق ما تتخيلوا»

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:07 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك إقبالًا كبيرًا للطلاب على الامتحانات التجريبية بنظام «التابلت»، لافتًا إلى أن 98% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحانات التجريبية اليوم وحصلوا على نتائجهم.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، «أنا سعيد بأولادنا فوق ما تتخيلوا»، مشيرًا إلى أن هناك 578 ألف طالب في الصف الأول الثانوي دخل على الامتحانات من إجمالي 589 ألف طالب

وأكد أن هذا الرقم غير مسبوق في مصر لأكبر امتحان إلكتروني يتم إجراؤه في البلاد، متابعًا: «نسعى لمضاعفة هذا الرقم في شهر مايو المقبل عندما يتم امتحان الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي».

وأردف: «وراء هذا العمل أشخاص عملوا بشكل متواصل لمدة 5 سنوات سواء في البنية التحتية أو الأبليكش، ومهندسون لا ينامون 24 ساعة وقت الحظر، الناس بتنام في الوزارة ومديريات التعليم عشان يتحقق ذلك في النجوع والقرى والمحافظات».

وأوضح أن هناك 50 مليون زائر للمنصات الإلكترونية الخاصة بالدروس التعليمية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في الاختبارات الإلكترونية نالت إعجاب عدة دول، وتابع: «محنة الكورونا كانت رحمة من باطن العذاب.. والرقم ده خرافي».

وأعرب عن سعادته من اجتماع أولياء الأمور مع أولادهم لمدد أطول في المنزل؛ لأنه خلق حالة جديدة، وجعلنا نحقق أمر جيد، لافتا إلى أن الطلاب أصبحوا يتفاعلون على المكتبة الرقمية.

واستطرد وزير التعليم قائلًا: «لدينا معلومات عن كل طالب شاهد الدروس التعليمية أون لاين»، موضحا: «لدينا إحصائيات كاملة بكل زائري منظومة التعليم عن بعد».

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن 2% فقط لم يؤدوا الامتحانات الخاصة بـ«التابلت» اليوم، لافتًا إلى أن بعض الطلاب أدوا الامتحانات من داخل «البلايستيشن».

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة على النحو التالي:

ـ الفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا تشمل «القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر»، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا تشمل «الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء»، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا الى ٢ ظهرًا «الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح».

ـ الفترة ما بين الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا «الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد».

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