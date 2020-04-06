مستشفى «مصر للطيران»: جاهزون لمواجهة «كورونا»

يواصل مستشفى «مصر للطيران»، بقيادة الدكتور أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، عمليات التطهير والتعقيم الكامل، من غرف المرضى والرعايات والعمليات والأماكن الإدارية والمداخل والمخارج، بصفة دورية ثلاث مرات يوميا، تحت إشراف قسم مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية لضمان حماية المرضى والفريق الطبي.ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بحسب ما صرحت به إدارة العلاقات العامة بالشركة للخدمات الطبية.وأضافت إدارة العلاقات العامة بالمستشفى، أنه ومنذ بداية ظهور المرض تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الوضع أولا بأول، وكذلك تم توفير كميات كبيرة من مستلزمات الحماية الشخصية من «ماسك وجوانتى ومطهرات اليد»؛ لاستخدامها لحماية الفريق الطبي والمرضى.وأضافت أنه تم تكوين مخزون إستراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، لافتة إلى أن المستشفى التزم بكامل تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لرصد الحالات المشتبه بها وتحويلها إلى مستشفيات الحميات، حيث إن المستشفى لا يستقبل أي حالات مؤكدة حتى الآن.وأوضحت أنه في إطار رفع حالة الاستعداد لمواجهة المرض في حالة انتشار الفيروس، تم وضع خطة متكاملة للتعامل من حيث تحديد أماكن محددة للعزل، مع تحديد وتدريب أطقم طبية من مختلف التخصصات، كذلك تجهيز الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للتعامل مع الحالات المرضية.