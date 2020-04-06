أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 6-4-2020

عيار 24: 800 جنيه

عيار 22: 733 جنيهًا

عيار 21: 700 جنيه

عيار 18: 600 جنيه

عيار 14: 467 جنيهًا

عيار 12: 400 جنيه

الأونصة: 24880 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5600 جنيه

كيلو الذهب: 800 ألف جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، ارتفاعًا بمقدر جنيه واحد للجرام، حيث سجل عيار «24» 800 جنيه، وعيار «22» 733 جنيهًا، وعيار «21» 700 جنيه للجرام.ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 6-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة بدون مصنوعية، والتي جاءت على النحو التالي: