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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 6-4-2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، ارتفاعًا بمقدر جنيه واحد للجرام، حيث سجل عيار «24» 800 جنيه، وعيار «22» 733 جنيهًا، وعيار «21» 700 جنيه للجرام.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 6-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة بدون مصنوعية، والتي جاءت على النحو التالي:
عيار 24: 800 جنيه
عيار 22: 733 جنيهًا
عيار 21: 700 جنيه
عيار 18: 600 جنيه
عيار 14: 467 جنيهًا
عيار 12: 400 جنيه
الأونصة: 24880 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5600 جنيه
كيلو الذهب: 800 ألف جنيه

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