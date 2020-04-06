فى خدمتك.. نصائح «الصحة» للتسوق الأمن للوقاية من «كورونا»

احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.



- احرص على تقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.



- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.



- التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.



- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.



- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.



- ادفع باستخدام بطاقة الاطراف الأولى إذا أمكن.



- احرص على غسل الخضار والفواكه جيدًا.

تقدم وزارة الصحة العديد من النصائح الهامة للمواطنين لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال العديد من الوسائل من بينها مواقع التواصل الاجتماعي.وحرصت الوزارة على تقديم عدة نصائح خاصة بالتسويق الأمن للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة الضرورة لشراء بعض المستلزمات من الأماكن التسوق وهذه التعليمات هي: