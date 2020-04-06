«الإفتاء»: التصدق بجهاز تنفس صناعى يعتبر صدقة جارية

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت أن التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية بإذن الله.وفي سياق متصل نفت دار الإفتاء، أمس الأحد، صدور أى فتوى رسمية لها تتعلق بحكم الصيام في شهر رمضان المبارك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت الدار في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لم ننشر أو نصدر أي فتوي متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».وأضافت: «وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح..اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه».واختتمت: «سنوافيكم بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن.. تابعونا على الصفحة».