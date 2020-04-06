في خدمتك.. 6 نصائح من «الصحة» للجالسين بالمنزل

التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.



ـ التقارب الأسري وممارسة أنشطة مشتركة مع كافة أفراد الأسرة.



ـ الحصول على قسط جيد من النوم.



ـ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.



ـ ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة لأنها تساعد على الهدوء النفسي.



ـ ممارسة التمارين الرياضية.

تقوم وزارة الصحة بتقديم العديد من النصائح للمواطنين، من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، وذلك محاولة منها لطمأنة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.ومن بين هذه النصائح التي قدمتها هي كيف تتغلب على الشعور بالقلق من فيروس كورونا المستجد، خلال فترة التواجد في المنزل.وهناك عدة خطوات يجب فعلها للتغلب على هذا الشعور وهي: