أستاذ اقتصاد يحذر من «الكساد الأعظم» في تاريخ البشرية

وجه الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، التحية لكافة العاملين فى المنظومة الصحية، وكافة الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فى كافة قطاعات الدولة.وقال «سليمان»، خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة «الأولى» المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشى: «تحية لكل مقاتل من الذين يواجهون الفيروس القاتل»، مشددا على أن الحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يقل أهمية عن القتال على الجبهة.وأضاف «سليمان»، أن عدم وجود دواء للفيروس يلوح فى الأفق حتى الآن، وهو أمر غير مطمئن على الإطلاق، متابعا: «إذا استمر ذلك لشهرين قادمين سندخل إلى الكساد الأعظم فى تاريخ البشرية».ولفت الخبير الأقتصادى، إلى أن الحظر الشامل يتطلب أمور كثيرة وشديدة الدقة يكون على رأسها الحفاظ على صحة المصريين.