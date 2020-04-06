تبدأ اليوم.. فضل صيام الأيام البيض من شهر شعبان

يعتبر اليوم الإثنين هو أول الأيام البيض لشهر شعبان، والتي تنتهي الأربعاء بينها ليلة النصف من شعبان أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بصيامها لعظم فضلها، وكان النبي يصوم الثلاثة أيام القمرية من كل شهر هجري لفضلها عند الله عز وجل.وأكدت دار الإفتاء، استحباب صيام أيام النصف من شعبان الموافقة للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري لعام 1440 هـ، الموافقة غدًا الجمعة والسبت والأحد.وأوضحت «الإفتاء» أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.