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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز جزويت الإسكندرية يطلق مبادرة لدعم الصحة النفسية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:12 ص
مركز جزويت الإسكندرية
مركز جزويت الإسكندرية
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نظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "التعامل مع مشاعر القلق والتوتر"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك ضمن مبادرة الجزويت لدعم الصحة النفسية.

وقالت الدكتورة شيماء عادل، أخصائية الطب النفسي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، إن الظروف التي يتعرض لها العالم بأكمله بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتنبيه الحكومات بتجنب الاختلاط وضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، أثارت مزيجا من مشاعر واضطرابات القلق والخوف، خاصة مع عدم توافر المعلومات الكافية حول الفيروس وطرق انتشاره ونقل العدوى.

وأضافت أن متابعة الموقف وتطورات الأحداث من خلال نشرات وتقارير وزارة الصحة لأعداد الإصابات والوفيات، وجمع المعلومات من مصادر موثوقة حول الفيروس يساهم في تكوين رؤية واضحة تساعد على السيطرة على المخاوف المتعلقة بالفيروس المستجد، وتقسيم الأولويات والاحتياجات للقيام بالعاجل والضروري وإرجاء الاحتياجات غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ إجراءات الحماية بشكل أفضل من أجل الحفاظ على البقاء والالتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

ولفتت أخصائية الطب النفسى إلى أن تفاقم المخاوف من الفيروس والدخول في نوبات القلق وتحولها لعرض مرضى يحتاج إلى مساعدة متخصصة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣ داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية بالإسكندرية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

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