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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. إصابة نمر فى حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:19 ص
نمر
نمر
محمد عمر
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أظهر اختبارًا طبيًا صدر اليوم الأحد، عن حديقة حيوان برونكس التابعة لجمعية حماية الحياة البرية، أن نمرًا في حديقة حيوان برونكس ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حديقة الحيوانات، في بيان لها، إن نمرًا ماليزيًا يبلغ من العمر 4 سنوات يدعى "نادية" ظهرت نتائجها إيجابية بالفيروس، مشيرة إلى أنها كانت في مكان واحد مع شقيقتها أزول، بالإضافة إلى نمور آمور وثلاثة أسود أفريقية أصيبوا هم الآخرين بسعال جاف ومن المتوقع أن يتعافى الجميع، وفقا لموقع "news12" الأمريكي.

وأكدت حديقة الحيوان الوطنية للخدمات البيطرية، ومقرها في أميس بولاية أيوا، اختبار كورونا الإيجابي للنمر، مشيرة إلى أنها اختبرت النمر المصاب أكثر من مرة لمعرفة كيف أصيب بالوباء مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسهم في فهم العالم لهذه الفيروسات التاجية الجديدة.

وأضافت الحديقة: "على الرغم من أنها شهدت بعض الانخفاض في الشهية، فإن القطط في حديقة حيوان برونكس تعمل بشكل جيد تحت الرعاية البيطرية"، مؤكدة أنه من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض في القطط الكبيرة لأن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، لكن الحديقة ستستمر في مراقبتها عن كثب وتتوقع التعافي الكامل.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة بين البشر بوباء كورونا فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف حالة.

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