إندبندنت: وزير الخارجية سيرأس اجتماع الحكومة بدلا من جونسون

أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيترأس الاجتماع اليومي بشأن كورونا غدا بدلا من بوريس جونسون الذي ذهب إلى المستشفى اليوم بسبب أعراض كورونا.وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية في وقت سابق اليوم بدخول بوريس جونسون إلى إحدى المستشفيات بلندن لإجراء فحص كورونا وذلك بناء على نصيحة من طبيبه.ونوهت رئاسة الوزراء بأن جونسون لا يزال مسؤولًا عن جهود الحكومة لمعالجة تفشي كورونا وأنه على اتصال مع الزملاء والمسؤولين الوزاريين.يذكر أن الملكة اليزابيث القت اليوم خطابا نادرا إلى الشعب البريطاني أكدت فيه أنهم سيواجهون أياما صعبة بسبب الفيروس لكنها أكدت قدرتهم على الانتصار في هذه المعركة.