إعلامية صينية: بكين توصلت للقاح ضد فيروس كورونا

قالت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، إن الصين توصلت للقاح لعلاج فيروس كورونا وهو حاليًا في مرحلة التجارب السريرية على البشر والتي تستغرق 3 أشهر، ثم الدخول في المرحلة التالية والتي يتم فيها توسيع نطاق التجربة على البشر.وطالبت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، المصريين بالتزام المنازل وارتداء الكمامات وتجديد الهواء من خلال التهوية وتجنب التعامل الوثيق مع المصابين أو مع من تظهر عليهم أعراض السعال والعطس والكحة وضيق التنفس.وأكدت أن مصر والصين دولتان صديقتان حميمتان، وهو ما ترجمته وزيرة الصحة المصرية عندما قامت بزيارة للصين فور ظهور وباء كورونا وبصحبتها هدايا للشعب الصيني، متابعة: "الصديق وقت الضيق وكل الشكر للحكومة المصرية".وتابعت: "جميعنا نعيش في عالم واحد وأخوة في الإنسانية وكورونا عدو لكل البشر ويجب التوحد في مجابهته".ولفتت إلى أنها تعيش في القاهرة منذ 3 سنوات ولاحظت وجود تضامن بين الشعب المصري وحكومته، مشيدة بالإجراءات القوية للدولة المصرية لمواجهة كورونا، والتي تنم عن إحساس الدولة بمسئوليتها وحرصها على سلامة المصريين.وأشارت إلى أن فيروس كورونا سيرتفع لذروته قبل أن يعاود الانخفاض حتى تلاشيه، مؤكدة أن الصين جمعت بين الأعشاب الصينية والطب الغربي في محاولة منها للتوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد.