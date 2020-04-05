عميد هندسة طنطا: قريبًا سيكون لدينا جهاز تنفس صناعي مصري

قال الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، إن وزير التعليم العالي خصص مبالغ ضخمة للبحث العلمي الرامي إلى الابتكار والتطوير للأبحاث المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما ترتب عليه تكوين فرق بحثية استنفرت طاقتها من أجل الأبتكار فى تصميم الأجهزة الطبية اللازمة في علاج الفيروس القاتل.وأضاف زكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجامعة تعمل على تصميم أول جهاز تنفس صناعي مصري، مشددًا على أن مثل هذه الأجهزة ليست سرية أو صعب الحصول عليها، خاصة وأن العالم يمر بظروف استثنائية.وتابع عميد كلية الهندسة جامعة طنطا،:"أطمئن المصريين بأن لدينا مراحل مبشرة وكان لدينا تجربة ناجحة اليوم الأحد".وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل خدمة العلم والبشرية والتوصل إلى جهاز تنفس صناعي، مشيرًا إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على قدر كبير من المسئولية.ولفت زكي إلى أن ما تم إنجازه في جامعة طنطا وباقي الجامعات من الأبحاث يعادل عمل 10 سنوات من الأبحاث والابتكارات، وهذا يؤكد أن الأزمات تولد الإبداعات والنجاحات.وتابع: "خلال أيام سيكون لدينا نموذج جيد يتم إنتاجه قريبًا ويسخر في خدمة مصابي فيروس كورونا".