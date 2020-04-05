وزير التعليم: 98% من الطلبة خضعوا للامتحان التجريبي دون إجبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما حدث اليوم من نجاح لخضوع طلبة الصف الأول الثانوي للاختبار على التابليت، هو حصاد 6 سنوات بني فيها مكتبة رقمية، وقطاع تطوير تكنولوجي، وكمية من التطبيقات لم نكن نتخيلها منذ سنتين.وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عدد الطلبة اللي امتحنوا اليوم رقم قياسي، 589 ألف طالب مسجل وأول مرة يمتحنوا تجريبي واختياري ومن البيت، تمكن من دخول الامتحانات 98% منهم أي 578 ألف طالب".وأردف: "بشهادة الدول، مصر الدولة الوحيدة خلال أزمة كوفيد 19 التي تمكنت من ذلك، وخضوع الطلبة للامتحان، دليل أن الأولاد عايزين يتعلموا لأنهم دخلوا بدون اضطرار".ولفت إلى أن 15 مليون من الطلبة دخلوا إلى المكتبة الرقمية، ما يؤكد حب الطلبة للمعرفة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إنشاء 650 ألف فصل افتراضي.