رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: 98% من الطلبة خضعوا للامتحان التجريبي دون إجبار

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:26 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما حدث اليوم من نجاح لخضوع طلبة الصف الأول الثانوي للاختبار على التابليت، هو حصاد 6 سنوات بني فيها مكتبة رقمية، وقطاع تطوير تكنولوجي، وكمية من التطبيقات لم نكن نتخيلها منذ سنتين.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عدد الطلبة اللي امتحنوا اليوم رقم قياسي، 589 ألف طالب مسجل وأول مرة يمتحنوا تجريبي واختياري ومن البيت، تمكن من دخول الامتحانات 98% منهم أي 578 ألف طالب".

وأردف: "بشهادة الدول، مصر الدولة الوحيدة خلال أزمة كوفيد 19 التي تمكنت من ذلك، وخضوع الطلبة للامتحان، دليل أن الأولاد عايزين يتعلموا لأنهم دخلوا بدون اضطرار".

ولفت إلى أن 15 مليون من الطلبة دخلوا إلى المكتبة الرقمية، ما يؤكد حب الطلبة للمعرفة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إنشاء 650 ألف فصل افتراضي.

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«صورة تساوي الكثير».. كيف رد الشباب الاعتبار لجواز السفر المصري؟

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

وليد سليمان يثير الجدل برسالة مجهولة على «انستجرام»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

لتكريم المراسلين..."نشرة أخبار الميديا" تطلق مبادرة #بروفايلمراسل..#شكرامراسل

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

لصالح الفنانين المتضررين من «كورونا».. «التشكيليين» تطلق «من أجل نقابتنا»

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة