طبيبة تحتفل بعيد ميلادها بمستشفى العزل فى الأقصر (صور)

احتفلت طبيبة بمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأحد، بعيد ميلادها بمشاركة عدد من فريق الأطباء والتمريض بالمستشفى.وقال وليد العماري، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل في الأقصر، إن الطبيبة فاطمة كرم عبد الظاهر، والمسؤولة عن سحب عينات المرضى، قد احتفلت بعيد ميلادها بداخل المستشفى، وذلك خلال احتفالية بسيطة حرص زملائها من خلالها على تقديم الدعم المعنوي لها.وأضاف «العماري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الطاقم الطبي بمستشفى إسنا يحرص على أن يكون هناك طاقة إيجابية بالمكان وذلك من خلال تكوين علاقات طبية بين بعضهم البعض، وكذلك مع المرضى، حيث أن الحالة النفسية للمريض تؤثر بشكل قوي على حالته الصحية، وكلما كانت الحالة النفسية للمصاب جيدة كلما زادت قوة الجهاز المناعي له، ولعل هذا أحد أسباب ارتفاع معدلات الشفاء بالمستشفى.وأكد مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل بالأقصر، أن مستشفى العزل الصحي بإسنا قد حققت معدلات شفاء مرتفعة، وهذا ما لفت انتباه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتعلن عن بدء دراسات لتفسير هذا الأمر.