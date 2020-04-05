هل يجب تعطيل العمل في مصر؟.. «الصحة العالمية» تجيب

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، هدفها توسيع مسار انتشار فيروس كورونا ليكون الرسم مسطحا وليس أفقيًا، حتى يكون الوباء خلال فترات طويلة، ويعطي مجالًا للحكومة المصرية في أن تجد المخالطين وتحجرهم، حتى لا تحدث الزيادة الأفقية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن جهود الحكومة المصرية هدفها ألا تحدث الزيادة في شكل قفزة سريعة.وطمئن المجتمع المصري، قائلًا: "إبلاغ الحكومة عن إصابات أكثر أمر مطمئن، لأنه يعني نجاح جهود الحكومة في رصد الحالات، وجغرافية المصابين معروفين، ويتم حصر المصابين، حتى لا ينتشر أكثر".وبالنسبة لقلة عدد المصابين في مصر مقارنة بدول أخرى، قال جبور إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي بها عدد إصابات قليلة نسبيًا، وإنما دول كثيرة في الجوار في نفس حدود الإصابات.وأردف: "لكن إذا لم نلتزم بالإجراءات والبعد الجسدي سنمر بفترة صعبة، يجب على كل مصري أن يكون مسئولًا، فالشوارع ما زالت مزدحمة، والدولة تبذل جهوها لتأخير الفترة الصعبة".وعما إذا كان من الأفضل تعطيل العمل في مصر، قال جبور: "الحياة لازم تستمر، والعيش اليومي، مصر رصدت إجراءات لمساعدة العمالة اليومية، لكن من المهم أن يتم تطبيق إجراءات الوقاية، وأن نشتغل بعمالة أقصاها 30% لا بد نكون أكثر مسئولية لنحمي أنفسنا".