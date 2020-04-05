رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يجب تعطيل العمل في مصر؟.. «الصحة العالمية» تجيب

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:06 م
الدكتور جون جبور،
الدكتور جون جبور،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، هدفها توسيع مسار انتشار فيروس كورونا ليكون الرسم مسطحا وليس أفقيًا، حتى يكون الوباء خلال فترات طويلة، ويعطي مجالًا للحكومة المصرية في أن تجد المخالطين وتحجرهم، حتى لا تحدث الزيادة الأفقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن جهود الحكومة المصرية هدفها ألا تحدث الزيادة في شكل قفزة سريعة.

وطمئن المجتمع المصري، قائلًا: "إبلاغ الحكومة عن إصابات أكثر أمر مطمئن، لأنه يعني نجاح جهود الحكومة في رصد الحالات، وجغرافية المصابين معروفين، ويتم حصر المصابين، حتى لا ينتشر أكثر".

وبالنسبة لقلة عدد المصابين في مصر مقارنة بدول أخرى، قال جبور إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي بها عدد إصابات قليلة نسبيًا، وإنما دول كثيرة في الجوار في نفس حدود الإصابات.

وأردف: "لكن إذا لم نلتزم بالإجراءات والبعد الجسدي سنمر بفترة صعبة، يجب على كل مصري أن يكون مسئولًا، فالشوارع ما زالت مزدحمة، والدولة تبذل جهوها لتأخير الفترة الصعبة".

وعما إذا كان من الأفضل تعطيل العمل في مصر، قال جبور: "الحياة لازم تستمر، والعيش اليومي، مصر رصدت إجراءات لمساعدة العمالة اليومية، لكن من المهم أن يتم تطبيق إجراءات الوقاية، وأن نشتغل بعمالة أقصاها 30% لا بد نكون أكثر مسئولية لنحمي أنفسنا".

موضوعات متعلقة

أحمد موسى لـ 10 قادمين من الخارج ينتمون للإخوان: ادفعوا مصاريف الحجر

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

تصريح جديد من محمود سعد بشأن «الشلولو» وعلاج كورونا (فيديو)

«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة (فيديو)

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

لتكريم المراسلين..."نشرة أخبار الميديا" تطلق مبادرة #بروفايلمراسل..#شكرامراسل

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

لصالح الفنانين المتضررين من «كورونا».. «التشكيليين» تطلق «من أجل نقابتنا»

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة