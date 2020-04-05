«الصحة العالمية» تشكر الدكتورة هالة زايد

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية، إن الحاملين لفيروس كورونا يمكن ألا يظهروا، لكن من 3 إلى 5% من المصابين يحتاجون إلى تنفس صناعي، وهؤلاء لا يمكن ألا يظهروا لا في المستشفيات ولا على السوشيال ميديا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدولة المصرية حريصة على شعبها، واتخذت الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كوررونا.ووجه الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية، التحية للدكتورة هالة زايد لجهودها مع الفريق الوزراي لأنهم موجودين على مدار 24 ساعة، ليحموا المواطنين.وعن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، أكد جبور أنه لا يدعو للقلق بالعكس أمر مطمئن لأنه يدل على نجاح جهود الدولة في رصد المصابين بفيروس كورونا.