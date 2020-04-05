إعلامية صينية: خسائرنا الاقتصادية «فظيعة» بسبب كورونا

قالت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، إنه يوجد في الصين منظمات خيرية تعمل على توصيل احتياجات المواطنين للمنازل؛ لعدم اضطرارهم للنزول ومن ثم الالتزام بقرار الحظر.وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المصانع والشركات الصينية عاودت نشاطها، وعادت لاستئناف العمل تدريجيا وكانت البداية مع المؤسسات المملوكة للدولة ومن ثم المشروعات الخاصة الصغيرة.وأوضحت أن الخسائر في الاقتصاد الصيني «فظيعة» جراء فيروس كورونا، لافتة إلى أن الصين تعرضت للعديد من الأزمات والكبوات مثل الفيضانات والزلازل في أوقات سابقة ما يجعل الدولة والشعب لديهم وعي بالتعامل مع الأزمات وتلافي أضرارهم.وأكدت أن الرئيسي الصيني توجه لمدينة ووهان منبع كورونا في البلاد؛ لكونها مدينة اقتصادية بها العديد من المصانع الكبرى، مؤكدة أن الخسائر الصينية كبيرة جدا.