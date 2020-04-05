الأسماء فى زمن انتشار الفيروس.. إطلاق "كوفيد" و"كورونا" على توأم بالهند

لم يتخيل أحد ما فعله زوجان حين قررا إطلاق اسم "كوفيد" على طفلهما المولود الجديد، و"كورونا" على شقيقته التوأم اللذان ولدا في 27 مارس الماضي في ولاية تشاتيسغار الهندية.ووفقًا لما ذكره موقع "nypost" قرر والدا توأم حديثي الولادة تسمية طفليهما بهذه الأسماء خلال فترة التباعد الإجتماعي "الحجر الصحي"، بهدف كسر حاجز الخوف الناتج عن الفيروس الذي يجتاح العالم.وارتاح الوالدان لاطلاق "كوفيد" و"كورونا" على طفليهما الجدد، لنشر ثقافة التعايش مع الجائحة دون الشعور بالرعب من ذكر أسماء مرتبطة بها، كما أن سبب التسمية يرجع أيضًا لكونهما ولدا في فترة الحجر الصحي.وأنجبت أم هندية صبيا وفتاة بعد عملية قيصرية إثر معاناتها من مضاعفات لتأخرها عن الوصول إلى المشفى بسبب توقيفها هي وزوجها من قبل الشرطة في وسط الحجر الصحي، ووصل الزوجان في النهاية إلى المشفى على الدراجة النارية، وتم ميلاد الطفلين بصحة جيدة.وتعد الهند واحدة من البلاد المتضررة بانتشار فيروس كوفيد 19، حيث سجلت 3082 حالة إصابة و86 حالة وفاة.ووضعت الحكومة المركزية سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في حالة حظر، وتعطلت كافة الأنشطة في البلاد، مع السماح فقط بالذهاب إلى محلات السوبر ماركت والصيدليات.