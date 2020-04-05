«التموين»: ضبط 30 ألف قضية غش واحتكار سلع خلال الشهر الماضي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه خلال الشهر الماضي تمكنت مباحث التموين من ضبط 30 ألف قضية، ما بين غش تجاري أو تخزين سلع، أو زيادة في الأسعار.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن قضايا التموين هي قضايا أمن دولة عليا، وعقوبتها قد تصل إلى السجن 5 سنوات.واستكمل أن ضبط هذا الكم من القضايا يكشف قوة الدولة وقدرتها على ضبط الأسواق، موضحًا أن ضبط الأسواق ليس ضبط المخالفات فقط، ولكن من خلال توافر الاحتياطي الآمن، وتواجد مناطق لوجستية لنقل السلع للأماكن النائية.