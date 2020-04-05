سكرتير عام الأقصر ومدير الأمن يتابعان تطبيق حظر التجوال

أجرى سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، مساء اليوم، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال.شارك في الجولة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وفريق جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.وخلال الجولة تم متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تم متابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات، والأشراف على أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، وتم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة الإشغالات.شملت الجولة مناطق وشوارع كورنيش النيل وميدان صلاح الدين والتلفزيون وحي شرق والمنشية ومحمد فريد ومديرية الصحة وخالد بن الوليد وسان جوزيف وشرق السكة والنزهة والقراريش وشارع المرور وميدان أبوالحجاج.