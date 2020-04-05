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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني يشكر مرشدين سياحيين رافقا سياحًا على فندق عائم بالأقصر

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:41 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب و رامى حسين
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم، بمقر الوزارة بالعباسية، مرشدين سياحيين رافقا مجموعات سياحية على متن أحد الفنادق العائمة في الأقصر ورُصد بها حالات كورونا نهاية فبراير الماضي، لتقديم الشكر والتحية لهما.

وخلال اللقاء حرص الدكتور العناني على توجيه الشكر من خلالهم ممثلين عن زملائهما، لكل المرشدين السياحيين المصريين الذين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم، مشيرا إلى أنه يعتز بهذه المهنة التي كانت بداية لحياته الوظيفية، وأضافت له الكثير من الخبرات في مجال السياحة والتعامل مع السائحين، مؤكدا دعمه الكامل لكل المرشدين السياحيين، حيث إنه قام بالتدريس لآلاف المرشدين السياحيين من خلال عمله أستاذا ورئيسا لقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وفي نهاية اللقاء أعرب المرشدان السياحيان عن رغبتهما واستعدادهما للعمل التطوعي لدعم القطاع السياحي وتقديم ما لديهما من خبرات في هذا المجال.

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