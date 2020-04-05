غلق 20 محل خرقوا موعد الحظر في البحيرة

أغلقت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، ٢٠ محل بنطاق قرية دفشو، وكذلك غلق صالة ألعاب رياضية بنطاق المدينة، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، بإشراف أحمد حمزة نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة؛ للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.شارك في الحملة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.