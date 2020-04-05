الجيش الليبي يعرض على المرتزقة تسليم أنفسهم مقابل العفو عنهم

عرض الجيش الوطني الليبي على المرتزقة السوريين تسليم أنفسهم وأسلحتهم، واعدا إياهم بالمعاملة الحسنة وإعادتهم إلى بلادهم.قال المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن هذا الأمر جاء في رسالة أصدرها المشير خليفة حفتر قائد الجيش عرض فيها على المغرر بهم من المرتزقة الذين انضموا إلى القوات التابعة للوفاق تسليم أنفسهم وأسلحتهم.وكشف المسماري خلال مؤتمره الصحفي من بنغازي عن أن الجيش قتل حوالي 1000 شخص من المرتزقة حتى الآن خلال عملياته، مشيرا إلى وجود 69 حالة إصابة بفيروس كورونا وسط صفوف مرتزقة السوريين والجنود الأتراك في طرابلس.وأكد المسماري، أنه خلال الأسبوع الماضي تم أسر 11 تشاديا و3 ليبيين من قوات الوفاق في منطقة العزيزية بخلاف إسقاط طائرة مقاتلة على متنها طيارين قتل أحدهما فيما لا زال البحث عن جاريا عن الطيار الثاني.