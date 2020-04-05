رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يعاني استمرار أعراض إصابته بـ«كورونا»

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:38 م
بوريس جونسون،
بوريس جونسون،
وكالات
طباعة
دخل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات بلاده لإجراء فحوص طبية، بسبب استمرار الأعراض الواضحة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، في بيان، إن جونسون دخل في المستشفى "بناء على طلب طبيبه" لإجراء فحوص مع استمرار أعراض واضحة لفيروس كورونا.

وأوضح مكتب جونسون، أن "هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا، تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، يوم 27 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مبينا أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للمرض عليه.

ودخل جونسون في حينه إلى العزل الذاتي، فيما ذكر أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وفي 3 أبريل أفاد جونسون بأنه يعاني من أعراض خفيفة للفيروس، بينها ارتفاع حرارته، لافتا إلى أنه سيبقى قيد الحجر الصحي.

موضوعات متعلقة

وليد سليمان يثير الجدل برسالة مجهولة على «انستجرام»

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

كورونا يحصد أرواح 67 ألف حول العالم

أحمد موسى لـ 10 قادمين من الخارج ينتمون للإخوان: ادفعوا مصاريف الحجر

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

لتكريم المراسلين..."نشرة أخبار الميديا" تطلق مبادرة #بروفايلمراسل..#شكرامراسل

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

لصالح الفنانين المتضررين من «كورونا».. «التشكيليين» تطلق «من أجل نقابتنا»

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة