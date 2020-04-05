جونسون يعاني استمرار أعراض إصابته بـ«كورونا»

دخل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات بلاده لإجراء فحوص طبية، بسبب استمرار الأعراض الواضحة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، في بيان، إن جونسون دخل في المستشفى "بناء على طلب طبيبه" لإجراء فحوص مع استمرار أعراض واضحة لفيروس كورونا.وأوضح مكتب جونسون، أن "هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا، تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، يوم 27 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مبينا أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للمرض عليه.ودخل جونسون في حينه إلى العزل الذاتي، فيما ذكر أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.وفي 3 أبريل أفاد جونسون بأنه يعاني من أعراض خفيفة للفيروس، بينها ارتفاع حرارته، لافتا إلى أنه سيبقى قيد الحجر الصحي.