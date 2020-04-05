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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس المعصرة: المتهم الأول في استمرار السناتر أولياء الأمور

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:37 م
اللواء أيمن جبريل،
اللواء أيمن جبريل، رئيس حى المعصرة،
رباب الأهواني
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قال اللواء أيمن جبريل، رئيس حى المعصرة، إنه رغم المجهودات الكبرى التى تبذلها الدولة بكافة أجهزتها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلا أن هناك قلة من الخارج على القانون يبحثون عن التكسب الشخصى حتى وإن كان على حساب صحة المصريين والوطن، موضحًا أن السناتر التى مازالت تعمل إلى الآن رغم صدور قرار حكومى بغلقها، هذه السناتر تمثل غزو لعقول الطلاب وتهدد صحتهم والمتهم الأول هم أوليا الأمور.

وأضاف "جبريل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن منهاج عمل المحليات الآن أصبح مختلف عما كان عليه الوضع فى الماضى، وأصبحت الأجهزة المحلية متواجدة على أرض الواقع للتعامل مع المشاكل التى تواجه المواطنين.

ولفت "جبريل"، إلى أنه قام بغلق أحد السناتر التى تخالف القانون وتعليمات الدولة، بمنطقة حدائق حلوان، متابعًا:"لا يوجد به أى علامة تدل على أنه سنتر ولكن لاحظت بعض الطلاب يتجمعون قرب جراج أثناء جولة ميدانية، وعندما تتبعت الأمر تأكدت أنه سنتر وقمنا بتشميعه".

وطالب رئيس حى المعصرة، بضرورة تغليظ العقوبة على مثل هؤلاء المستهترين، وتابع:"الأولوية لصحة المصريين وهى خط أحمر لا يمكن تجاوزها بأى شكل من الأشكال والاستهتار من البعض لن يمنعنا من حماية صحة المصريين"، لافتًا إلى طلاب مصر هم مستقبلها ولابد من العناية بهم والحفاظ عليهم كون ذلك جزء من حماية الوطن.

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